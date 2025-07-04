Giresun'un Espiye ilçesindeki Gençlik Merkezinde çeşitli kurslar devam ediyor.
Merkezde sportif ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra gençlerin kişisel gelişimine yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor.
Gençlik Merkezi Müdürü Hatice Kahraman, merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerle gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladıklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Espiye Gençlik Merkezi'nde Kurslar Devam Ediyor - Son Dakika
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