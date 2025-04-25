Esra Ünal Aksoy Kütüphanesi Açıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde vefat eden sınıf öğretmeni Esra Ünal Aksoy'un adını taşıyan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Kömürçukuru İlkokulu'nda düzenlenen açılış töreninde, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Hayırseverlerden Aşir Alkaç da ilkokula güzel bir kütüphane kazandırdıklarını belirtti.
Konuşmanın ardında kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
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