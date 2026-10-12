Estonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Madise yemin ederek görevi Karis'ten devraldı - Son Dakika
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Estonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Madise yemin ederek görevi Karis'ten devraldı

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Estonya Cumhurbaşkanı seçilen hukukçu Ülle Madise, Parlamentoda düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. 2021'den beri Cumhurbaşkanı olan Alar Karis'ten görevi devralan Madise, ilk dış ziyaretlerini yarın Letonya'ya ve 14 Ekim'de Finlandiya'ya yapacak.

PRİŞTİNE (AA) – Estonya Cumhurbaşkanı seçilen hukukçu Ülle Madise, yemin ederek görevine resmen başladı.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Estonya Parlamentosunda Madise için yemin töreni düzenlendi.

Madise, törende yemin ederek 2021'den beri Cumhurbaşkanı olan Alar Karis'ten görevi devraldı.

Parlamentoda konuşma yapan Madise, dünyanın öngörülemez olduğunu ve savaş korkusunun yaygınlaştığını belirterek, Estonya'nın güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldığını ancak yapılması gereken daha çok şey bulunduğunu söyledi.

Madise, ülkenin geleceğinin bütün çocuklara sağlanacak nitelikli eğitime bağlı olduğuna dikkati çekerek, Estonya dili ve kültürünün yapay zeka modellerinde doğru şekilde yer alması ve yapay zekanın daha küçük ve yoksul kesimlerin de erişimine açık olması gerektiğini vurguladı.

Ailelerin yaşayabilecekleri ve çocuk yetiştirebilecekleri koşulların sağlanması ve çocuk sahibi olmanın ekonomik sıkıntıya yol açmaması gerektiğini dile getiren Madise, aile ve çocuk dostu Estonya'nın gelecek seçimlerin gündeminde yer alması gerektiğini ifade etti.

Madise, ilk dış ziyaretlerini yarın Letonya'ya ve 14 Ekim'de Finlandiya'ya yapacak.

51 yaşındaki hukukçu Madise, 2015'ten bu yana Estonya'nın anayasal denetim ve ombudsmanlık makamı olan Adalet Şansölyeliği görevini yürütüyordu.

Madise, 101 sandalyeli Estonya Parlamentosunda 2 Eylül'de yapılan gizli oylamada tek aday olarak yarışmış ve 71 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA
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