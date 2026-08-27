Esvatini Hükümeti, Çin'in Güvenlik Uyarısını Reddetti - Son Dakika
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Esvatini Hükümeti, Çin'in Güvenlik Uyarısını Reddetti

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Esvatini, Çin'in güvenlik riskleri konusundaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

CAPE Esvatini Krallığı hükümeti, Çin'in ülkedeki güvenlik riskinin "çok yüksek" olduğu yönündeki iddiasının sahadaki durumla örtüşmediğini bildirdi.

Esvatini Hükümet Sözcü Vekili Thabile Mdluli, Çin'in ülkedeki güvenlik risklerini gerekçe göstererek vatandaşlarına Esvatini'yi terk etmeleri yönünde yaptığı çağrıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Her devletin vatandaşlarına konsolosluk tavsiyesinde bulunma hakkına saygı duyduklarını belirten Mdluli, Esvatini'nin istisnai veya genel bir güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki değerlendirmelerin sahadaki durumla örtüşmediğini kaydetti.

Mdluli, Çin'in açıklamasının, ülkede çoğunluğu Çin vatandaşı yabancılara yönelik, organize siber suç şüphesiyle gerçekleştirilen güvenlik operasyonunun ardından geldiğine dikkati çekti.

Esvatini'nin barışçıl, istikrarlı ve hukukun üstünlüğüne bağlı bir ülke olduğunu vurgulayan Mdluli, vatandaşların, ülkede ikamet edenlerin ve ziyaretçilerin anayasa ve yasaların koruması altında bulunduğunu aktardı.

Mdluli, hükümetin tekil bir suç operasyonunun, Esvatini'nin sistematik suç veya siber suç merkezi olduğu yönünde gösterilmesini kabul etmediğini belirtti.

Ülkesinin dış politikası ve diplomatik ilişkilerinin ulusal egemenlik kapsamında belirlendiğini aktaran Mdluli, Esvatini'nin bu hakkını meşru şekilde kullanması nedeniyle "baskı altına alınamayacağını, dezavantajlı duruma düşürülemeyeceğini veya istikrarsızlaştırılamayacağını" vurguladı.

Çin'den vatandaşlarına Esvatini'yi terk etme çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesi dün yayımladığı duyuruda, Esvatini'deki güvenlik durumu "karmaşık" olarak nitelendirilerek, telekomünikasyon üzerinden dolandırıcılık ve yasa dışı çevrim içi kumar faaliyetlerinin yaygın olduğu ileri sürülmüştü.

Ülkedeki kamu düzeni ve güvenliğe ilişkin risklerin "son derece yüksek" olduğu savunulan duyuruda, Esvatini'de bulunan Çin vatandaşları ile Çin kurumlarından en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri veya Güney Afrika gibi "nispeten daha güvenli bölgelere" taşınmaları istenmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, kararın Esvatini'deki durumun "ihtiyatlı şekilde değerlendirilmesinin" ardından alındığını belirterek, seyahat uyarılarının uluslararası alanda yaygın bir uygulama olduğunu söylemişti.

Lin, Çin yönetiminin yurt dışındaki vatandaşlarının güvenliğini, haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli önlemleri alacağını ifade etmişti.

Esvatini, Tayvan'ı tanıyan Afrika'daki tek ülke

Esvatini, Afrika'da Tayvan ile resmi diplomatik ilişkilerini sürdüren tek ülke olma özelliğini taşıyor.

Çin ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmayan Esvatini, dünya genelinde Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan 12 devletten biri konumunda bulunuyor.

Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in seyahat uyarısı, Tayvan ile Esvatini arasındaki tarihi dostluğu zayıflatmaya yönelik kasıtlı bir girişim olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Çin'in "otoriter baskısının niteliğini" dikkate alma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esvatini Hükümeti, Çin'in Güvenlik Uyarısını Reddetti - Son Dakika

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