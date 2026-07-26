Etiler'de Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Etiler'de Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı

Etiler\'de Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı
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Etiler'de evlerin kapılarını kontrol eden 3 kadın hırsız, polisten kaçamayarak tutuklandı.

ETİLER'de hırsızlık amacıyla evlerin kapılarını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden 3 şüpheli gözaltına alındı.Poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunan kadınların üzerinden, kapıların göbek kilitlerini açmaya yarayan tornavidalar, kurbağacık anahtar gibi malzemeler çıktı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş, Etiler'de evlerin kapısını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden 3 kadının bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüpheliler hırsızlık için girdiği apartmanlardan birinden başka bir binaya yönelirken takiple yakalandı.Şüphelilerin üzerinden dairelerin kapılarındaki göbek kilitlerini kırmaya ve açmaya yarayan tornavidalar, kurbağacık anahtarlar, plastik kapı açma aparatları ve 1 adet ince tel ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler M.Ç.'nin daha önceden 50 suç kaydı bulunduğu ve 5 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Diğer Şüpheli M.Ç.'nin ise 63 suç kaydı bulunduğu ayrıca konut dokunulmazlığını ihlalden 5 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Üçüncü şüpheli N.F.'nin ise poliste daha önceden 92 suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiler'de Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiler'de Hırsızlık Yapan 3 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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