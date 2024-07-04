Etiyopya Başbakanı Somali'yi parçalamaya çalışmadıklarını söyledi

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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, hükümetinin Somali'yi parçalamaya çalıştığı yönündeki suçlamaları reddederek, bunu istemediklerini söyledi.

Yerel basındaki habere göre, Ahmed, Meclis'te yaptığı konuşmada, Somali ile ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Ahmed, denize erişimin Etiyopya'nın büyüyen ekonomisi ve nüfusu için kritik öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Etiyopya, Somali'nin parçalanmasını istemiyor, isteseydi çocuklarını feda etmezdi." dedi.

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland ile imzalanan Mutabakat Zaptı'na da değinen Ahmed, söz konusu adımın, Somali hükümetinin ilk etapta Etiyopya ile konuşmayı reddetmesinin ardından atıldığına dikkati çekti.

Ahmed, "Somali hükümetiyle bir kavgamız yok ancak bunun yerine Somali hükümeti dolaşıp bizi suçlamayı seçti." şeklinde konuştu.

Sorunların çözümü için Somali ile diyaloğa hazır olduklarının altını çizen Ahmed, ülkesinin, komşu merkezli ve dostane bir dış politika yaklaşımı izlediğini, kendi topraklarında yaşayan Somalililer bulunduğunu ve Somali'de barış için fedakarlık yaptıklarını anlattı.

Ahmed, ülkesinin büyük bir ekonomiye sahip olmasına rağmen denize erişiminin olmadığına işaret ederek, denize erişim konusunun ülkesi için "ulusal çıkar meselesi" olduğunun altını çizdi.

Eritre, Cibuti, Kenya, Sudan ve Somali halkına seslenen Ahmed, "Onlar bizim kardeşimizdir ve onların kötülüğünü istemiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. Etiyopya bir yıkım gücü değil, tüm bu ülkeler için ihtiyaç anında yanlarında olacak bir ağabey ve kalkan gibidir." diye konuştu.

Türkiye'de Etiyopya-Somali görüşmesi

Ahmed'in açıklamasının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanlarının 1 Temmuz'da Ankara'da bir araya gelmesi sonrası yapılması dikkati çekti.

Etiyopya ve Somali tarafı, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında, kabul edilebilir çerçevede ele almaya yönelik perspektifler geliştirmeye ve ikinci tur görüşme için 2 Eylül 2024'te Ankara'da tekrar buluşmaya karar vermişti.

Somaliland krizi

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu da alevlendirdi.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.