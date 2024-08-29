Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 400 Bin Kişi Sel Tehlikesi Altında - Son Dakika
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Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 400 Bin Kişi Sel Tehlikesi Altında

Etiyopya'nın kuzeyinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 400 bin kişinin sel ve heyelan tehlikesi altında olduğu bildirildi. Amhara Eyaleti yetkilileri durumu kritik olarak değerlendiriyor.

29.08.2024 09:16
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Etiyopya'nın kuzeyinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 400 bin kişinin sel ve heyelan tehlikesi altında olduğu bildirildi.

Amhara Eyaleti yetkililerinden Tesfaw Batable, Amhara TV'ye yaptığı açıklamada, eyaletteki sel ve heyelan riskine dikkati çekti.

Batable, Amhara'nın 32 bölgesinde yağışların aralıksız devam ettiğini, yaklaşık 400 bin kişinin heyelan ve sel tehlikesi altında yaşadığını belirtti.

Sel ve heyelanlardan etkilenen Kuzey Gondar, Güney Gondar ve Wag Hemra bölgelerinde durumun kritik olduğunu söyleyen Batable, olası afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü de şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin artacağı uyarısı yaptı.

Amhara'da 27 Ağustos'ta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 400 Bin Kişi Sel Tehlikesi Altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 400 Bin Kişi Sel Tehlikesi Altında - Son Dakika
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