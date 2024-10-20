Etiyopya'da Tekne Alabora, 14 Kayıp

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ADDİS ABABA, 20 Ekim (Xinhua) -- Etiyopya'nın güneyindeki bir gölde bir teknenin alabora olması sonucu teknedeki toplam 14 kişiden haber alınamıyor.

Gamo bölgesi yönetiminin İletişim İşleri Departmanı Cuma günü yaptığı açıklamada, muz yüklü olan ve 16 kişiyi taşıyan teknenin Perşembe günü geç saatlerde Chamo Gölü'nde alabora olduğunu belirtti.

Yerel yetkililer kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 2 kişiyi kurtardığını, kalan 14 kişinin ise hala kayıp olduğunu söyledi.

Gamo bölgesinin başkenti Arba Minch'e gitmekte olan teknenin yolcularla birlikte yasadışı olarak muz taşıdığı bildirildi.

Gemidekilerin, muz ticareti işinde çalışan 15 günlük işçi ile tekne kaptanı olduğu belirlendi.

Kayıp kişilerin bulunması için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kazaya muhtemelen aşırı yüklemenin neden olduğunu ifade etti.