Etiyopya: Somali ile görüşmeler devam edecek

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Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, Somali ile aralarındaki sorunları çözmek ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen diyaloğu sürdüreceklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'nin dün Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da buluşmasının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde, aralarındaki farklılıklara ilişkin samimi, içten ve ileriye dönük bir görüş alışverişinde bulunmuş ve bunları karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çerçevede ele almanın yollarını araştırmışlardır." ifadesi kullanıldı.

İki ülkenin aralarındaki sorunları çözmek ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla devam etmekte olan diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada, ikinci tur görüşme için 2 Eylül'de Ankara'da tekrar buluşmaya karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu girişiminden dolayı teşekkür edildi.