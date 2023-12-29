Etiyopya, Tigray bölgesine turist çekmek için bir ofis açtı

Etiyopya'da hükümet, yaklaşık iki yıl süren iç savaş sonrası Tigray bölgesine daha fazla turist çekmek için Turizm Bakanlığı bünyesinde bir ofis açtı.

Addis Ababa merkezli FANA televizyonunun haberine göre, Turizm Bakanlığı Tigray Ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, Tigray Geçici Bölgesel Yönetimi Başkanı Getachew Reda, Turizm Bakanlığı yetkilileri, eyalet ve bölgesel yönetim temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Tigray'ın Mekele şehrinde açılan ofisin çalışmalarıyla bölgedeki turizm faaliyetlerinin artırılarak yerli ve yabancı turist çekilmesi hedefleniyor.

Etiyopya'nın tarihi ve kültürel zenginliği açısından önemli bir konumda olan Tigray'da ziyaret edilebilecek birçok tarihi yapı ve coğrafi bölge bulunuyor.

Ülkenin kuzeyinde 2020-2022 yıllarında isyancılarla süren çatışmalarda Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmış ve bölgede büyük bir insani dram yaşanmıştı.

Kasım 2022'de varılan barış anlaşması sonunda isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) silah bırakmış ve ardından hükümet, TPLF'yi terör örgütü listesinden çıkarmıştı.

Eyalette son olarak TPLF'nin öncülüğünde geçici yönetim kurulmuştu.