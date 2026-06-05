Etiyopya'ya Güneş Enerjili Su Kuyusu Desteği - Son Dakika
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Etiyopya'ya Güneş Enerjili Su Kuyusu Desteği

05.06.2026 11:18
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Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya'da güneş enerjili su kuyuları açarak temiz suya erişimi artırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da temiz suya erişimde zorluk yaşayan bölgeler için güneş enerjili su kuyusu projeleriyle insanlara destek oluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının ortaklaşa yürüttüğü "Bir Damla Hayat Projesi" kapsamında Afrika ve Asya'da açılan su kuyuları, günlük su ihtiyacının karşılanmasına ve kuraklığa bağlı sorunların azaltılmasına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Etiyopya'nın 6 eyaletinde açılan güneş enerjili su kuyuları, hem temiz enerji kullanımıyla sürdürülebilir bir model oluşturuyor hem de bölgelerde yaşayan halkın temiz suya erişimini kolaylaştırıyor.

"Hizmet vermeye devam eden su kuyusu sayımız 18'dir"

Diyanet İşleri Başkanlığı Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar, AA muhabirine, Etiyopya'da ilk su kuyusunu 2022 yılında açtıklarını söyledi.

Kuyuların ülkenin suya en ihtiyacı olan bölgelerde açıldığını, Türk milletinin projeye güzel destek verdiğini aktaran Cuhadar, "Kuyu bölgesinin kontrolü tarafımızca yapılmakta ve olumlu rapor vermemiz neticesinde vakfımıza su kuyusu projemiz iletilmekte. 2026 yılı itibarıyla aktif olarak hizmet vermeye devam eden su kuyusu sayımız 18'dir. 5 kuyumuzun da sondaj ve üstyapı çalışmaları devam etmekte. 2026 yılı sonuna kadar bütün kuyularımızı hizmete açmayı planlamaktayız." dedi.

Su kuyularının özelliklerinden bahseden Cuhadar, şöyle devam etti:

"Genellikle 80 ila 150 metre derinlikte olan su kuyularımız 40 yıl boyunca hizmet verebilme kapasitesine sahip. Su kuyularımız tamamen enerjisini güneş enerjisinden alıyor. İçerisinde 10 tonluk su deposu, etrafında da 15-16 çeşmesi bulunan kuyularımız güneş enerjisiyle çalıştığından 7/24 su kesintisi olmamakta ve o bölgedeki suya hasret insanlara hizmet vermeye devam etmektedir. İnşallah ilerleyen yıllarda da Etiyopya'nın en fakir ve suya muhtaç bölgelerini tespit edip gerekli raporlamalarımızı yaparak vakfımıza bu projeleri hazırlayacağız. Halkımızın da teveccühüyle suya hasret kardeşlerimizin su ihtiyacını gidereceğiz."

"Onlara can suyu olmuş olduk"

Cuhadar, açılan kuyuların bölge halkının hayatını kolaylaştırdığını vurgulayarak, son açılan kuyulardan birinin bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki bir kişinin yıllardır sağlıksız su içtiğini, temiz suya kavuşunca Türk halkına dua ettiğini dile getirdi.

Bazı kadın ve çocukların 4-5 kilometre yol yürüyerek su taşıdığını, kuyular sayesinde ailelerin bu yükten kurtulduğunu, çocukların da okula devam edebildiğini anlatan Cuhadar, "Türkiye'deki hayırsever kardeşlerimizin su kuyusu projelerimize vermiş oldukları destek sayesinde onlara can suyu olmuş olduk. Hayırseverlerimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Etiyopya'ya Güneş Enerjili Su Kuyusu Desteği - Son Dakika

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