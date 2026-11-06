ETSO komite seçimini 13 komitede kazanan Sezai Irmak, başkanlığa aday oldu

ETSO komite seçimini 13 komitede kazanan Sezai Irmak, başkanlığa aday olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ETSO meslek komitesi seçimlerinde 2 bin 66 üye oy kullandı; mevcut başkan Sezai Irmak'ın listesi 13 komitede çoğunluk sağladı. Irmak, seçimin ardından yönetim kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı; başkan seçimi 14 Kasım'da yapılacak.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) meslek komitesi seçimleri yapıldı.
ETSO Konferans Salonu'nda düzenlenen seçimde mevcut başkan Sezai Irmak'ın mavi, Recep Zıpkınkurt'un beyaz, Yener İşbilir'in kırmızı ve bağımsız adayların sarı listesi yarıştı.
2 bin 66 üyenin oy kullandığı seçimde Irmak 13, Zıpkınkurt 2, İşbilir de 1 meslek komitesinde çoğunluğu elde etti.
Irmak, seçimin ardından gazetecilere, seçimi kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen seçime katılan tüm üyelere teşekkür eden Irmak, "Güzel bir seçim oldu. Yönetim kurulu başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum." dedi.
Yönetim kurulu başkanının belirleneceği seçim 14 Kasım'da yapılacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?