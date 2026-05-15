ETÜ'den anlamlı turnuva: Şehitler unutulmadı

15.05.2026 17:29
Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, şehit öğretmen Fatma Nur Çelik ve paramedik Burak Tatar anısına futsal turnuvası düzenledi. 16 takımın katıldığı turnuvada şehitlerin fotoğraflı formalarıyla sahaya çıkıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik ile Afrin'de şehit düşen paramedik Burak Tatar'ın hatırasını düzenledikleri futsal turnuvasıyla yaşattı.

ETÜ Eğitim ve Kültür Kulübü tarafından 5 yıldır düzenlenen futsal turnuvasına bu yıl, mart ayında İstanbul'da bir okulda uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik ve gönüllü olarak 2018'de görev yaptığı Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen paramedik Burak Tatar'ın adı verildi.

Üniversite öğrencilerinden oluşturulan 16 takımın katıldığı turnuvada finale kalan Spor Bilimleri Fakültesi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oyuncuları, Fatma Nur Çelik ve Burak Tatar'ın fotoğraflarının olduğu formalar ve pankartla sahaya çıktı.

Üniversitedeki spor salonunda yapılan turnuvayı, Spor Bilimleri Fakültesi takımı kazandı.

Turnuvayı izleyen Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de ellerinde Türk bayraklarıyla maçı takip etti.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada yaptığı konuşmada, turnuvanın çok özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Temel amacımız, aziz şehitlerimiz Burak Tatar ve Fatma Nur Çelik'in isimlerini yaşatmak, onların hatıralarını gençlerimizin hafızasında tutmaktır. Bu nedenle, bu programı yalnızca sportif etkinlik olarak değil, milli ve manevi değerlerimizi yaşatan anlamlı bir buluşma olarak görüyoruz." dedi.

"Oğlum bana 'Bu toprak bizim canımızdan kıymetlidir.' dedi"

Törene katılan Tatar'ın babası Yahya Tatar da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Oğlum bir gün bana, 'Bu topraklarda yaşayabilmemiz için can vermemiz lazım, bu toprak bizim canımızdan kıymetlidir.' dedi. Bu düşüncelerle gönüllü görevinde kendisini feda etmiştir. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Celal Yazıcı ise organizasyonun anlamlı bir isim taşıdığını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kulübün öğrenci danışmanı Halil İbrahim Turgay da kendilerine destek veren üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA

