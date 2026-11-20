Nevşehir Belediyesi tarafından evinde üretim yapan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik istişare toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi'nde (KAÇEM), Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında toplantı düzenlendi.

Evlerinde üretim yapan kadınlar ile KAÇEM yetkililerinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar, kendi imkanlarıyla ev ortamında el emeği ile ürettikleri ürünlerde malzeme temini ve pazarlama kanallarına ilişkin saha deneyimlerini paylaştı.

KAÇEM yetkilileri ise emeğin desteklenmesine yönelik çalışmaların kadınların önerileri doğrultusunda planlanarak proje süreçlerinin başlatılacağını belirtti.