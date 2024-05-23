Everest Dağı'nda kaybolan Kenyalı dağcı ölü olarak bulundu

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KATMANDU, 23 Mayıs (Xinhua) -- Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest (Qomolongma) Dağı'nda kaybolan Kenyalı bir dağcı ölü olarak bulundu.

Arama kurtarma ekibinin 40 yaşındaki Cheruiyot Kirui'nin cansız bedenini Perşembe günü zirvenin birkaç metre altında bulmasıyla bahar tırmanış sezonunda toplam ölü sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Nepal Turizm Bakanlığı saha ofisi şefi Khim Lal Gautam ana kamptan Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Kirui'nin cesedi kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. Ancak rehberi kayıp" ifadelerini kullandı.

Kenyalı dağcı ve Nepalli rehberi Nawang Sherpa'nın Salı günü kayıp olduğu bildirilmişti.

Gautam, Kirui'nin ölümüyle birlikte bu sezon Everest Dağı'nda şimdiye kadar üç yabancı dağcının hayatını kaybettiğinin teyit edildiğini söyledi.

Gautam, aralarında iki Şerpa rehber ve bir İngilizin de bulunduğu 3 dağcının kayıp olduğunu bildirdi.

Moğol dağcılar Usukhjargal Tsedendamba ve Prevsuren Lkhagvajav da geçen hafta Nepal ve Çin'i birbirine bağlayan 8.848,86 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'nın zirvesinden inerken hayatını kaybetmişti.

Gautam'a göre Çarşamba günü sabah saatlerine kadar, aralarında Şerpa rehberlerin de bulunduğu 500'den fazla dağcı bu sezon Everest Dağı'nın zirvesine çıktı.