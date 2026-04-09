Everest'e tırmanan ilk Amerikalı dağcı Jim Whittaker hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Everest'e tırmanan ilk Amerikalı dağcı Jim Whittaker hayatını kaybetti

Everest\'e tırmanan ilk Amerikalı dağcı Jim Whittaker hayatını kaybetti
09.04.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Everest Dağı'na tırmanan ilk ABD vatandaşı Jim Whittaker, 97 yaşında hayatını kaybetti. Whittaker, 1963 yılında zirveye ulaşarak dağcılık tarihine adını yazdırmıştı.

Everest Dağı'na tırmanan ilk ABD vatandaşı olarak tarihe geçen dağcı Jim Whittaker, 97 yaşında öldü. Whittaker'ın ailesi, BBC'ye yaptığı açıklamada, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanan ilk Amerikalı olarak tarihe geçen dağcı Whittaker'ın 7 Nisan'da Washington eyaletine bağlı Port Townsend kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini teyit etti.

"Big Jim" lakabıyla tanınan Whittaker, 10 Şubat 1929'da Seattle'da doğdu ve 1940'lu yıllarda izcilik faaliyetleri kapsamında ikiz kardeşi Lou Whittaker ile dağcılığa başladı.

ÜNLÜ DAĞCI 83 YAŞINDA AİLESİYLE BİRLİKTE TEKRAR EVEREST'E TIRMANMIŞTI

İki kardeş, 16 yaşındayken Washington eyaletindeki Olympic Dağları'nın en yüksek noktası olan Olympus Dağı'na tırmandı. Mayıs 1963'te Everest Dağı'nın zirvesine başarıyla tırmanan Whittaker, uzun yıllar boyunca dağcılık dünyasının önde gelen isimleri arasında yer aldı.

Whittaker, 83 yaşında ailesiyle birlikte tekrar Everest'e tırmandı.

Kaynak: AA

Everest Dağı, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Everest'e tırmanan ilk Amerikalı dağcı Jim Whittaker hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:37:24. #7.12#
SON DAKİKA: Everest'e tırmanan ilk Amerikalı dağcı Jim Whittaker hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.