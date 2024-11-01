Evgeny Grinko'nun Yeni Single'ı Yayında - Son Dakika
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Evgeny Grinko'nun Yeni Single'ı Yayında

Ünlü piyanist Evgeny Grinko'nun 'Zapad Slunce' adlı yeni parçası dijital platformlarda yer aldı.

01.11.2024 15:46
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Evgeny Grinko'nun yeni albümü "Winter Moonlight"ın ikinci single'ı "Zapad Slunce", bugünden itibaren dijital platformlarda yerini aldı.

Yeni albümün Nettwerk etiketiyle 7 Şubat 2025'te yayınlanması planlanıyor.

"Zapad Slunce" parçası ise ünlü bestecinin 2019 yılında yazdığı ilk piyano bestelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Parçaya ilişkin Grinko, şu açıklamayı yaptı:

"Zapad Slunce, benim için bir mantra gibi, bana hafiflik hissettiriyor ve çocukluğuma dönmemi sağlıyor. Parçada kullandığım 'Do Majör' tonunun masumiyet ve mutluluğu temsil ettiği, ruhsal olarak iyi hissettirdiği söylenir. Bu tanımın bestenin kendisine ve hikayesine çok uyduğunu düşünüyorum. Çünkü bu besteyi çocukluğumu düşünerek yazdım. Çocukluk benim için masumiyet ve mutluluk demek. Bu besteyi, müzikte yeni ufukları keşfetmeye başladığım, daha saf bir dönemimde yazdım."

Evgeny Grinko, aralık ayı boyunca da Türkiye'de konserlerine devam edecek. Sanatçı, 17 Aralık'ta Diyarbakır, 19 Aralık'ta Denizli, 21 Aralık'ta Çanakkale ve 24 Aralık'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Kaynak: AA

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