Evlendirme vaadiyle 33 Ata altını ve 11 bin lira çalan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Evlendirme vaadiyle 33 Ata altını ve 11 bin lira çalan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, evlendirme vaadinde bulunulan 64 yaşındaki görme engelli kişinin evinden 33 Ata altını ile 11 bin lirası çalındı. Saklandıkları evde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evlendirme vaadinde bulundukları kişinin evinden 33 Ata altını ile 11 bin lirasını çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 64 yaşındaki görme engelli kişinin evindeki 33 Ata altını ile 11 bin lirasının çalındığı ihbarıyla çalışma yürüttü. Şüphelilerden E.A.'nın (38) evlendirme vaadinde bulunduğu, daha sonra G.T. (56) isimli kadın ile tanıştırdığı ve evindeki altınla parayı çaldığı belirlendi. Şüpheliler, saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan E.A.'nın 9, G.T.'nin ise 5 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
Dolandırıcılık3. SayfaİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

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