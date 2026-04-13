Evlilerde Kanser Riski Daha Düşük, Bekarlarda Yüksek

ABD'de yeni bir araştırmaya göre, evlilerde kanser riski daha düşük çıktı. Miami Üniversitesi'nde ABD genelinde 100 milyondan fazla kişiye ait veriler ile 2015-2022 yılları arasında teşhis edilen 4 milyondan fazla kanser vakasına ilişkin verilerle birlikte analiz edildi. Ve hiç evlenmemiş yetişkinlerde kanser görülme oranı erkeklerde yüzde 68, kadınlarda ise 85 daha yüksek çıktı!

Peki, neden? Evli kişilerde sosyal destek, sağlıklı alışkanlıklar (daha az sigara/alkol), düzenli tarama ve erken teşhis gibi faktörler daha sık görülüyor. Özellikle bekarlarda enfeksiyon, sigara ve üreme kaynaklı kanserlerde fark büyük. Daha dengeli cinsel yaşam alışkanlıkları ve daha büyük ekonomik istikrar da kanseri önleyen faktörler arasında. Ayrıca önceki araştırmalar göre evli olup kansere yakalananlar da bile bekarlara göre hastalık daha erken teşhis ediliyor. Hatta evliyken kansere yakalananlar tedavi sürecine eşin ve çocukların desteğiyle bekarlara göre daha iyi bir tedavi süreci geçiriyor.

Doğum oranları düştüğü için bu tür araştırmalara şüpheci yaklaşanları anlıyorum. Elbette evliliğin de yıpratıcı yönleri var. Ancak evlilikte iyi-kötü düzenli bir hayat ve denge var. Çiftlerin birbirine destek olması, çocukların büyüklerinin sağlığıyla daha çok ilgilenmesi gibi faktörleri de unutmamak lazım!