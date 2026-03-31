Evsizlere Konaklama Projesi Uzatıldı

31.03.2026 14:40
Kış şartlarının sürmesi nedeniyle evsizlere konaklama projesinin süresi 30 Nisan 2026'ya uzatıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış şartlarının ülke genelinde etkisini sürdürmesi üzerine evsiz ve kimsesiz vatandaşlara yönelik yürüttüğü 'Evsizlere Konaklama Projesi'nin süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamasına göre; Bakanlık tarafından 2025 yılı Kasım ayında 81 il valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na genelge gönderilmişti. Genelgeyle kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması hedeflenmişti. Projenin, ısıl harita verilerine göre ülkenin büyük bir bölümünde 31 Mart 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyordu. Ancak soğuk hava koşullarının devam etmesi ve herhangi bir aksaklığa neden olmaması amacıyla uygulama 30 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldı.

KİMSESİZ VATANDAŞLARA BARINMA VE TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş imzasıyla kış aylarının başında yayımlanan genelge doğrultusunda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara barınma imkanının yanı sıra gerekli durumlarda psikososyal destek de veriliyor. Genelge kapsamında il ve ilçelerde öncelikle evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti gerçekleştiriliyor. Tespit edilen vatandaşlar, ilk etapta kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştiriliyor. Bu alanların yetersiz kaldığı durumlarda ise pansiyon, otel gibi konaklama yerleri devreye alınıyor ya da kişilerin kışı geçirebilmeleri için uygun mekanlar tahsis ediliyor. Barınma hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşların temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim ihtiyaçları da ilgili birimler tarafından karşılanıyor. Bakanlık, uygulamanın kesintisiz şekilde sürdürülmesi amacıyla tüm illerde çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

