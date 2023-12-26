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Exxen dizisi izinsiz yayınlandı, şikayetçi oldu - Son Dakika
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Exxen dizisi izinsiz yayınlandı, şikayetçi oldu

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu exxen platformunun avukatı, Hasan Can Kaya'nın başrolünü oynadığı 'Bir Yeraltı Sit-Com'u' dizisinin izinsiz şekilde internette yayınlanmasına ilişkin bir site hakkında şikayette bulundu. Ücretli üyelik yapılarak izlenebilen sitede savcılık, platformu haklı buldu. Şüpheli A.A. hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Exxen dizisi izinsiz yayınlandı, şikayetçi oldu
26.12.2023 - 10:19,  Güncelleme: 10:20
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ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu exxen platformunun avukatı, Hasan Can Kaya'nın başrolünü oynadığı "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisinin izinsiz şekilde internette yayınlanmasına ilişkin bir site hakkında şikayette bulundu. Ücretli üyelik yapılarak izlenebilen sitede savcılık, platformu haklı buldu. Şüpheli A.A. hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlan ve Tuna Orhan'ın başrolünü paylaştığı "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu exxen platformunda, 2021 yılında yayınlandı. Daha sonra dizi, herhangi bir anlaşma yapılmadan ücretli üyelik yapılan bir sitede yayınlandı. Dizinin izinsiz bir şekilde yayınlanması sonucunda exxen platformunun avukatı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek "Bir Yeraltı Sitcomu" dizisinin, bir internet sitesinde izin alınmaksızın yayınlandığı ve mali haklarının ihlal edildiğini beyan ederek şikayetçi oldu. Şüphelinin tespit edilebilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin bir kamu bankasını ödeme aracı olarak kullandığı tespit edildi. Kamu bankasına yazılan yazı sonucunda şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi.

İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi. Bilirkişi raporuna göre, söz konusu eserin "sinema eseri" kapsamında eser olduğu belirtildi. Raporun devamında "Bir Yeraltı Sit-Com'u" dizisinin hak sahibinin exxen platformu olduğu ve şüpheli tarafından ücret karşılığında verilen şifre ile iptv kanalı üzerinden yayınlandığının anlaşıldığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli A.A.'nın sahibi ve sorumlusu olduğu internet sitesinde "Bir Yeraltı Sit-Com'u" isimli eserin herhangi bir sözleşme olmadan yayınlandığı belirtilerek, şüpheli A.A. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA
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