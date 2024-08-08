Eynesil'de Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eynesil'de Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi

Eynesil\'de Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi

Eynesil'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen desteklere ilişkin toplantı düzenlendi. İlçede yapılacak yatırımlar hakkında çiftçilere ve girişimcilere bilgi verildi. Başvuru tarihleri de katılımcılara aktarıldı.

08.08.2024 15:49
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Eynesil'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) verilen desteklere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Eynesil Yerel Eylem Grubu Derneğince (YEG) İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonunda organize edilen toplantıda, İPARD 3 dönemi için ilçede yapılabilecek yatırımlarla ilgili çiftçilere ve girişimcilere bilgi verildi.

Başvuruların yapılması gereken tarihlerle ilgili de katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantıya, Kaymakam Erkut Pamuk, Ziraat Odası Başkanlı Orhan Musaoğlu, TKDK Proje Birim Amiri Ekrem Demirbaş ve YEG Derneği Başkanı Halit Hamza Çırak katıldı.

Kaynak: AA

Eynesil, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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