Eyüpsultan Belediyesi Park Yatırımlarını Sürdürüyor

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla park yatırımlarını sürdürüyor. Yenilenen ve yeni yapılan parklarla vatandaşlara güvenli, estetik ve yeşil yaşam alanları sunuluyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara daha düzenli, sağlıklı ve yeşil yaşam alanları sunmak amacıyla park yatırımlarına devam ediyor. Daha yaşanabilir bir çevre hedefleyen Eyüpsultan Belediyesi, yeni parkların yanı sıra mevcut parkları da modernize ediyor. Belediye, her yaş grubuna hitap eden parklarla vatandaşlara nefes alacak alanlar sunuyor. Spor alanları, yürüyüş yolları, kültür ve fizik alanları ile donatılan parklar, sağlıklı yaşamın yanı sıra toplumsal etkileşim ortamı da sağlıyor.

Toplam 29 park yenilendi, 4 yeni park yapıldı

Yürütülen çalışmalar kapsamında Alibeyköy'de Mostar Parkı, Göktürk'te Öğretmen Parkı, Düğmeciler'de Bıçakçı Eyüp Sokak Parkı ve Ayten Sokak Parkı, Karadolap'ta Nene Hatun Parkı, Akşemsettin'de Necip Fazıl Kısakürek Parkı ve Lale Parkı, Çırçır'da ise İlim Sokak Parkı'nda yenileme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu kapsamda toplam 29 park yenilenirken, 4 yeni park da ilçeye kazandırıldı.