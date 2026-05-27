Eyüpsultan Camii'nde Coşkulu Bayram Namazı

27.05.2026 07:09
Kurban Bayramı namazı Eyüpsultan Camii'nde kalabalık bir katılımla kılındı, ikramlar yapıldı.

BAYRAM namazı, Eyüpsultan Camii'nde çok sayıda kişinin katılımıyla kılındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar, cami içinde ve avluda saf tutarak bayram namazını eda etti. Namaz sonrası vatandaşlara şeker ve lokum ikram edildi.

Kurban Bayramı namazı İstanbul'da saat 06.12'de kılındı. Bayram namazını Eyüpsultan Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde cami çevresinde yoğunluk oluşturdu. Cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazlarını avlu ve çevredeki alanlarda kıldı. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okunurken, dualar edildi. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve lokum ikramında bulunuldu.

Kaynak: DHA

