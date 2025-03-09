Eyüpsultan'da Çocuklar İçin Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Çocuklar İçin Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayında çocuklara özel etkinlikler düzenliyor. Tekne orucu tutan çocuklar, eğlenceli gösteriler izlerken el becerilerini geliştiren atölye çalışmalarına katılıyor. Ayrıca, Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir kitap fuarı da düzenleniyor.

09.03.2025 18:28  Güncelleme: 23:59
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(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin ramazan ayında çocuklara özel hazırladığı etkinlikler devam ediyor. Etkinliklerde tekne orucu tutan çocuklar eğlenceli gösteriler seyrediyor, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açtıktan sonra atölye çalışmalarında el becerilerini geliştiriyorlar.

Eyüpsultan Belediyesi Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde ramazan ayı boyunca çocuklar için etkinlikler düzenliyor. Bu hafta sonu da çocuklar Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Tekne Orucu etkinliğinde buluştu. Öğle ezanına kadar, sinema ve TV dizilerinin sevilen oyuncularından Ateş Fatih Uçan'ın "Afacan'ı Gördünüz mü?" isimli oyununu seyreden çocuklar, sevilen oyuncu Uçan'ın Afacan tiplemesiyle yaptığı esprileri kahkahalar içinde dinledi.

"Tekne Orucu" için sahura kalkan ve öğlene kadar bir şey yemeyen çocuklar, öğle ezanının okunmasıyla birlikte dua edip oruçlarını açtı. Oruçlarını açan çocuklar için daha sonra Çömlek Atölye çalışması gerçekleştirildi. Çocuklar, eğitmen gözetiminde büyük bir ustalıkla marifetlerini sergileyerek, kilden çömlekler yaptı.

Öte yandan Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi önünde açılan Kitap Fuarı, kitap severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her yaştan okuyucuya hitap eden fuarda her türlü kitabı bulmak mümkün oluyor. Kitapseverler ayrıca fuarda sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatabiliyor ve onlarla söyleşi imkanı yakalıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Çocuklar İçin Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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