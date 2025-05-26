Eyüpsultan'da Doğa Bilincini Artıran Çevre Etkinliği Düzenlendi

(İSTANBUL) – Eyüpsultan Belediyesi ile Eyüpsultan Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYKÖYDER) iş birliğinde düzenlenen çevre etkinliği, doğa bilincini artırmak ve kırsal alanların korunmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte göl kenarlarında temizlik çalışmaları yapıldı, bisiklet ve motosiklet konvoyu ile farkındalık oluşturuldu.

"Ateş Yakma, Çöp Atma!" temasıyla gerçekleştirilen programa, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, belediye meclis üyeleri, köy muhtarları, doğa gönüllüleri ve Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Etkinlik kapsamında köy çevrelerinde temizlik çalışmaları yapılarak doğaya sahip çıkıldı.

Etkinliğin dikkat çeken bölümünü ise Işıklar Köyü'nden başlayıp Akpınar Köyü'nde sona eren bisiklet ve motosiklet konvoyu oluşturdu. Katılımcılar, "Ateş Yakma, Çöp Atma!" yazılı pankartlarla köy güzergahlarında farkındalık mesajı verdi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, doğayı korumanın yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğuna vurgu yaptı. Nemutlu, etkinliğe katkı sunan tüm kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

Kırsal alanlarda çevre bilincini artırmayı hedefleyen etkinlik, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Program sonunda sahnede hatıra fotoğrafları çekilerek etkinlik gününe dair anı ölümsüzleştirildi.