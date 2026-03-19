Eyüpsultan\'da Gecekonduda Yangın

EYÜPSULTAN'da bir gecekondunun çatısından yükselen alevler kısa sürede binayı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Lale Sokak'taki gecekondu da çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıdan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.