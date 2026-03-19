Eyüpsultan'da gecekondunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan gecekondunun çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, gecekonduda hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Gecekonduda Yangın - Son Dakika
