 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
EYÜPSULTAN'DA ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

EYÜPSULTAN'DA ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuru üzerine, Eyüp Sultan Camii'nde sabah namazının ardından şehitler için dua edildi. Ayrıca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler ve tüm Türk askerleri için de dua edildi. Sabah namazına yoğun katılım gerçekleşti.

EYÜPSULTAN\'DA ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ
14.01.2024 - 09:47,
Abone Ol

EYÜP Sultan Camii'nde, sabah namazının ardından şehitler için dua edildi.

Dün Diyanet İşleri Başkanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için ülkenin tüm camilerinde dua okunacağını duyurdu. Bu sabah, Eyüp Sultan Camii'nde de kılınan sabah namazın ardından şehitlere dua edildi, Kur'an-Kerim okundu Programda görev başında olan tüm Türk askeri için de dua edildi. Eyüp Sultan Camii'ndeki sabah namazına yoğun katılım olduğu görüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Eyüp Sultan Camii, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ - Son Dakika


09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12
9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48
Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28
Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07
Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36
CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12
Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp 'Beni depoda tutuyorlar' dedi, polis çalışma başlattı Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı

Son Dakika
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28 Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07 Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36 CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12 Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı
02:04 Otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 10:14:51. #1.11#
SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement