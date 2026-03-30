Eyyübiye'de Gölette Boğulma Tragedisi
Eyyübiye'de Gölette Boğulma Tragedisi

30.03.2026 20:36
9 yaşındaki Ahmet Özlem gölete düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri bulunuyordu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gölete düşen çocuk boğuldu.

Dengesini kaybeden 9 yaşındaki Ahmet Özlem, kırsal Büyükotluca Mahallesi yakınlarında bulunan gölete düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Özlem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Jandarma, Eyyübiye, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Advertisement
