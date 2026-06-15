Ezine\'deki Yangın Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ezine'de otluk alanda meydana gelen yangın, ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Artan sıcaklıklar, küçük bir tedbirsizlikle birleştiğinde büyük ve üzücü sonuçlara yol açabiliyor. Lütfen orman yangınlarına karşı dikkatli olalım; Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" denildi.
Umutcan ÖREN/ANKARA,
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