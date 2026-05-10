F-16'lar EFES 2026 Tatbikatında
F-16'lar EFES 2026 Tatbikatında

10.05.2026 19:41
Türk Hava Kuvvetleri, F-16'larla EFES 2026 tatbikatında aktif rol aldı ve kapsamlı hazırlıklar yaptı.

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'nde bulunan F-16'lar tüm bakımları ve kontrolleri titizlikle yürütülen çalışmaların ardından havalanarak EFES 2026 tatbikatında görev aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve çok sayıda ülkenin askeri unsurlarıyla katıldığı EFES 2026 tatbikatında Türk jetleri de boy gösterdi. Tatbikatta, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan F-16 savaş uçakları aktif rol aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin önemli operasyonel birliklerinden biri olan ve 'Ceylan' sembolüyle tanınan 113'üncü Filo Komutanlığı'na bağlı pilotlar, görev öncesinde kapsamlı uçuş hazırlıkları gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında görev alacak pilotlar, harekat merkezinde bir araya gelerek uçuş rotaları, hedef koordinatları, görev senaryoları ve olası risk durumlarına ilişkin ayrıntılı planlama yaptı. Hava harekatının başarıyla yapılabilmesi için gerçekleştirilen brifinglerde, görev paylaşımı süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Pilotlar, tatbikatın senaryosuna uygun olarak farklı operasyonel görevler için hazırlık yaptı. Planlama sürecinin ardından yer ekipleri tarafından F-16 savaş uçaklarına mühimmat yüklemeleri yapıldı. Uçaklar daha sonra uzman bakım teknisyenleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından pilotlar uçaklarına geçerek son kontrollerini gerçekleştirdi. Hangarlardan çıkarılan F-16'lar, pist başına doğru ilerleyip geniş güvenlik tedbirleriyle havalanarak tatbikat senaryosunda kendilerine verilen görevleri yerine getirdi.

Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitim, disiplin ve görev etkinliğindeki titizliği dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Savunma, Güncel, Son Dakika

