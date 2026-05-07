Faili Meçhul Cinayetlere Çağrı

07.05.2026 12:47
Meral Danış Beştaş, cezasızlık politikalarını eleştirerek delil bulma sorumluluğunu devlete yüklendi.

(TBMM) - DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "faili meçhul" cinayetlere ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunarak, "Delili saklayanlar delili tekrar çıkarmazlar. Onu çıkarma iradesi lazım. Bu konuda sadece delil bulunursa değil, o delili siz bulacaksınız. Siz araştıracaksınız, o yolları aça aça ilerleyeceksiniz" dedi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de "cezasızlık politikaları" ile "faili meçhul" cinayetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beştaş, Türkiye'deki yargı pratiğinde faillerin sistematik olarak korunduğunu ifade ederek, güncel verileri paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki dosyaların yarısına yakınının faili meçhul olduğunu belirten Beştaş, "Verilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarında bulunan 8 milyon dosya var ve bunun yüzde 47'si faili meçhul. Bu 2021 verilerine göre resmi verilerdir. Türkiye'de tarih boyunca maalesef birileri korundu yargı tarafından. Yargı herkese eşit uygulanmadı. Bazılarını korurken bazılarına hak etmediği cezaları verdi. Katliam davalarında beraat kararları verildi, failler cezasızlıkla ödüllendirildi" diye konuştu.

Gülistan Doku soruşturmasına "kolektif suç" nitelendirmesi

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Beştaş, dosyadaki delillerin karartıldığını savundu. Beştaş, "Korunan kim? Korunan vali, İçişleri Bakanı, o talimat silsilesi içinde emniyet müdürü, hastane müdürü. Çünkü kolektif ve örgütlü bir suçla karşı karşıyayız. Telefon kayıtlarının silinmesi, HTS kayıtlarına müdahale edilmesi, bir valinin bunu organize ettiği gerçeği ile karşı karşıyayız" dedi.

"İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı işlemez"

Meral Daniş Beştaş, Dargeçit JİTEM davasının zaman aşımından düşürülmesine ve Madımak, Musa Anter, Kızıltepe JİTEM gibi davalardaki kararlara tepki göstererek, insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının hukuken mümkün olmadığını hatırlattı. Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı işlemez. Türk Ceza Kanunu 77. maddesi çok açıktır. 1 Mayıs 1977, Madımak davası, Roboski, Maraş, Çorum, Ankara Gar Katliamı gibi çok sayıda örnek verebilirim. Bu ülke kendi milletvekilinin failini bulmamış bir ülkedir. Mehmet Sincar 1993'te Batman'da katledildi, etkin bir soruşturma yapılmadı. Baro başkanı, milletvekili ya da Abdi İpekçi, Uğur Mumcu gibi isimlerin faillerinin bulunmaması tesadüf değildir. Nadira Kadirova ve Yeldana Kahraman'ı kim unutabilir? Orada etkili bir soruşturma yapıldığını kim iddia edebilir?"

Adalet Bakanı Gürlek'e "delil" çağrısı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Yeni delil çıkarsa dosyaları açarız" yönündeki sözlerini eleştiren Beştaş, delilleri bulma sorumluluğunun devlette olduğunu vurguladı. Beştaş, Bakanlığa şu sözlerle seslendi:

"Delili saklayanlar delili tekrar çıkarmazlar. Onu çıkarma iradesi lazım. 'Hadi bu cezasızlıkla mücadele edeceğim' iradesi olmadan yeni delili kim getirecek? O delilleri zaten birileri karartmış, yok etmiş. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum; bu konuda sadece delil bulunursa değil, o delili siz bulacaksınız. Siz araştıracaksınız, o yolları aça aça ilerleyeceksiniz. Yoksa kimse gelip eliyle size delil vermiyor."

Beştaş, Rojvelat Kızmaz, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz dosyaların yeniden açılması istedi

Faili meçhul cinayetlerle ilgili sadece bir daire başkanlığının yeterli olmayacağını, bağımsız soruşturma komisyonları kurulması gerektiğini belirten Beştaş, "Kamu revlilerinin yargılanması önündeki engeller kaldırılmalı ve Meclis denetimi sağlanmalıdır" dedi. Meral Daniş Beştaş, Rojvelat Kızmaz, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz gibi isimleri de anarak tüm faili meçhul dosyaların yeniden açılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

