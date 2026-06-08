Faiz Ödemeleri Ekonomiyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Faiz Ödemeleri Ekonomiyi Tehdit Ediyor

08.06.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Akay, Hazine'nin yüksek faiz ödemelerinin toplumda mali kriz yaratacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine'nin faiz ödemelerine ilişkin verilerini değerlendirerek, "Saniyede 95 bin lira yutan bu faiz canavarı durdurulmazsa, yıl sonunda ortada ne esnafın dönebileceği bir kredi, ne sanayicinin üretebileceği bir tezgah, ne de vatandaşın dayanacak gücü kalacaktır. Yanlış ekonomi modeli halkı iliğine kadar kuruturken, devletin kasasını da saniye saniye tüketmektedir" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine'nin faiz ödemelerine ilişkin verileri yazılı açıklamayla değerlendirdi. Akay, bunun sıradan bir bütçe sapması olmadığını belirterek "Bu, toplumsal bir mali krizdir. Gelin, zamanı durdurup devletin kasasından sızan paranın hızına birlikte bakalım" dedi.

2026 yılının ilk beş ayında devletin kasasından çıkan toplam net faiz ödemesinin 1 trilyon 239 milyar 614 milyon liraya ulaştığını belirten Akay, "2026 yılının ilk beş ayında (tam 151 günde) devletin kasasından çıkan toplam net faiz ödemesi 1 trilyon 239 milyar 614 milyon lirayı buldu. Akıl sınırlarını zorlayan bu devasa rakamı zaman dilimlerine böldüğümüzde ortaya şu korkunç kronometre çıkıyor" dedi.

Akay, her gün 8 milyar 209 milyon TL, her saat 342 milyon TL, her dakika 5 milyon 700 bin TL, her saniye 95 bin 15 TL'nin gittiğini belirterek "Gözünüzü her kırptığınızda, saatiniz her 'tık' ettiğinde bu milletin alın terinden, ödediği vergilerden saniyede tam 95 bin lira hiç durmaksızın faiz ödemelerine akıyor. Siz bu paragrafı okurken geçen beş saniyede, kasadan tam 475 bin lira hiçbir yatırıma, hiçbir fabrikaya uğramadan doğrudan faiz lobilerinin hesaplarına aktı" ifadelerini kullandı.

"HAZİNE'NİN ÜÇ DAKİKALIK FAİZ GİDERİ, BİR İŞÇİNİN BİR YILLIK EMEĞİNİ YUTUYOR"

Akay, faiz ödemeleri ile asgari ücretlinin yıllık geliri arasında karşılaştırma yaparak "Milletin dünyasında dakikaların, kuruşların hesabı yapılırken devletin kasasındaki kara deliğin büyüklüğü adaletsizliği gözler önüne seriyor. Hazine'nin sadece 3 dakikada faize feda ettiği 17,1 milyon lira, bir asgari ücretlinin yemeden içmeden tam 1 yıl boyunca gece gündüz çalışarak elde edebileceği geliri tek kalemde yutuyor" dedi.

İlk beş aylık bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akay, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi veriler sistemin yapısal olarak çöktüğünü de açıkça gösteriyor. İlk beş ayda milletin cebinden 6,4 trilyon lira gelir (büyük oranda dolaylı vergi) toplandı ama harcamalar 7,5 trilyon lirayı yuttu. Hazine'nin nakit açığı sadece Mayıs ayındaki 252,2 milyar liralık patlamayla birlikte toplamda 1 trilyon 108 milyar liralık devasa bir kara deliğe dönüştü. Devlet bu açığı kapatsın diye beş ayda tam 818,4 milyar lira yeni net borç aldı. Yani devlet artık topladığı vergiyle değil, aldığı borçla günü kurtarıyor. Emekliye üç kuruş maaş zammı istenirken bütçeyi bahane edip 'Kaynak yok' diyenler, asgari ücretliyi enflasyon canavarına yem edenler; faiz ödemelerine gelince her saniye 95 bin lirayı hiç acımadan havaya savuruyor. Henüz yılın ilk yarısındayız. Saniyede 95 bin lira yutan bu faiz canavarı durdurulmazsa, yıl sonunda ortada ne esnafın dönebileceği bir kredi, ne sanayicinin üretebileceği bir tezgah, ne de vatandaşın dayanacak gücü kalacaktır. Yanlış ekonomi modeli halkı iliğine kadar kuruturken, devletin kasasını da saniye saniye tüketmektedir."

Kaynak: ANKA

Cevdet Akay, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faiz Ödemeleri Ekonomiyi Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem Bakan Çiftçi’yi hedef aldı İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 18:51:33. #7.12#
SON DAKİKA: Faiz Ödemeleri Ekonomiyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.