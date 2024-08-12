Fantasİstanbul Uluslararası Fantastik Film Festivali İstanbul'da düzenlenecek

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Uluslararası fantastik film festivali "Fantasİstanbul", 19-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, "Özgün Film Garantisi" mottosuyla gerçekleşecek festivalin danışma kurulu üyeleri belli oldu.

Etkinliğin danışma kurulunda Asuman Dabak, Ömer Faruk Sorak, Yağmur ve Durul Taylan ile Alex Proyas yer alacak.

Artistik direktörlüğünü Kerem Akça'nın yaptığı festivalin idari direktörlüğünü ise Gülşah Elikbank üstlendi.