Fas'ın kentlerinde İsrail ile normalleşme planı Filistin için protesto edildi - Son Dakika
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Fas'ın kentlerinde İsrail ile normalleşme planı Filistin için protesto edildi

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Fas'ın Kazablanka, Meknes, Beni Mellal ve Tanca kentlerinde İsrail ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi planı protesto edildi. Göstericiler, Rabat ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin büyükelçilik düzeyine çıkarılması planından geri adım atılmasını istedi.

Fas'ın farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde, İsrail ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi planı protesto edildi, Filistin'le dayanışma mesajları verildi.

Sivil toplum kuruluşu Filistin'e Destek ve Normalleşme Karşıtı Fas Cephesi'nin çağrısıyla ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlendi. Halk, Fas-İsrail ilişkilerindeki son gelişmeleri protesto etti.

Ülkenin batısındaki Kazablanka ile kuzeyindeki Meknes, Beni Mellal ve Tanca kentlerinde sokağa çıkan Faslılar, Filistin davasını destekleyen ve İsrail'le normalleşmeyi reddeden sloganlar attı.

Göstericiler, Rabat ile Tel Aviv arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi planından geri adım atılmasını istedi.

İsrail ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi planı

İsrail Dışişleri Bakanlığından 16 Eylül'de yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın New York'ta üçlü zirve gerçekleştiği bildirilmişti.

Üçlü zirvede, İsrail ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, her iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin büyükelçilik düzeyine çıkarılması ve büyükelçilerin atanması konusunda niyet beyan edildiği belirtilmişti.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağları geliştirmek için 2026 yılı sonuna kadar yatırımın korunması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin anlaşmalar imzalanmasının kararlaştırıldığı da aktarılmıştı.

Ayrıca iki ülke arasındaki uçuşların genişletilmesi ve gelecek aylarda üst düzey karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edilmişti.

2020 yılında Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmiş, bu ülkeler söz konusu süreci "Abraham Anlaşmaları" adı altında imzalanan anlaşmalarla resmileştirmişti.

Anlaşma kapsamında İsrail ile Fas, diplomatik ilişkileri başlatmış, Tel Aviv ve Rabat'ta karşılıklı olarak temsilcilik açmıştı.

Kaynak: AA
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