Fas Kralı başbakanlığa seçilen ilk kadın el-Mansuri'yi hükümet kurmakla görevlendirdi

Fas Kralı başbakanlığa seçilen ilk kadın el-Mansuri'yi hükümet kurmakla görevlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fas Kralı 6. Muhammed, yeni hükümeti kurma görevini ülkenin başbakanlığa seçilen ilk kadın ismi Fatıma Zehra el-Mansuri'ye verdi. Böylece el-Mansuri, hükümetin kurulması sürecini üstlenmiş oldu.
Fas Kralı 6. Muhammed, ülkenin başbakanlığa seçilen ilk kadın ismi olan Fatıma Zehra el-Mansuri'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi
Kaynak: AA
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