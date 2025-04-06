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Fas'ta Gazze İçin Gösteri

Fas'ta yüzlerce kişi, Gazze'ye insani yardım çağrısı için Marakeş'te protesto düzenledi.

06.04.2025 04:16
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Fas'ta yüzlerce kişi, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması ve sınır kapılarının açılması için çağrıda bulundu.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu'nun çağrısı üzerine yüzlerce kişi Marakeş kentinde bir araya geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere süren saldırılarını kınayan göstericiler, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasını ve sınır kapılarının açılmasını talep etti.

Göstericiler, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe ve sivillere yönelik saldırılara rağmen silah tedarikine tepki göstererek, "Filistin direniş gösteriyor", "Siyonist soykırımlar, Amerikan silahları" ve "Gazze, onurun simgesidir" sloganları attı.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1309 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 184 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 669'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 225'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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