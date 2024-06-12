Fas'ta Orman Yangınları Artıyor: Uzman Uyarısı - Son Dakika
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Fas'ta Orman Yangınları Artıyor: Uzman Uyarısı

Faslı çevre uzmanı Şekil Alim, yüksek sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangınlarının arttığını belirtti. Kuraklık ve yağış yetersizliği orman yangınlarının başlıca sebepleri arasında yer alırken, insan faktörü de etkili olabiliyor. Fas, orman yangınlarıyla mücadele için gerekli ekipmanları temin etmek için 15,3 milyon dolar tahsis etti. Geçen yıl ülkede 466 orman yangını çıkarken, 6 bin 426 hektarlık alan tahrip oldu.

12.06.2024 12:15
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Faslı çevre uzmanı Şekil Alim, yüksek sıcaklıklar ve yıllardır süren kuraklık nedeniyle Fas'ta bu yaz orman yangınlarının sıklığının arttığı uyarısında bulundu.

Fas'taki Moulay İsmail Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında özellikle ülkenin kuzeyindeki şehirlerde yüksek sıcaklıklar ve yıllardır süren kuraklık nedeniyle orman yangınlarında artışın beklendiğini ifade etti.

Orman yangınlarının başlıca sebebinin kuraklık ve yağış yetersizliği olduğunu belirten Alim, bu gibi doğal sebeplere kasıtlı veya kasıtsız insan faktörünün de eklendiğini aktardı.

Alim, kuraklığın etkisiyle Fas'taki vahalarda da yangınların çıkmaya başladığını, son 5 yılda vahalarda yangın yaşanmadığı göz önüne alındığında bunun yeni bir olgu olduğunu belirtti.

Orman yangınların sıklığının arttığı uyarısında bulunan Alim, kuraklık ve kuvvetli rüzgarların yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını aktardı.

Ülkesinin orman yangınlarıyla mücadeleye hazır olduğunu belirten Alim, Fas'ın 7 adet Canadair yangın söndürme uçağına sahip olduğunu, ayrıca Portekiz ve İspanya gibi çeşitli ülkelerle yangınlara müdahale konusunda işbirliği anlaşmasının bulunduğunu ifade etti.

Fas, son yıllarda yağışların düşmesi sebebiyle ülkede öne çıkan sektörlerden tarımı da etkileyen ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı, geçen ay, kuraklık ve sıcak hava dalgaları nedeniyle ülkedeki orman yangın riskinin arttığı uyarısında bulunmuş, yangınların önüne geçmek adına gerekli ekipmanların alınması için 15,3 milyon dolar tahsis edildiğini açıklamıştı.

Ülkede geçen yıl 466 orman yangını çıktı ve 6 bin 426 hektarlık alan tahrip oldu.

Fas, her yıl ülkenin yüz ölçümünün yüzde 12'sine tekabül eden büyüklükteki bir alanda, yaklaşık 85 bin kilometrekare, orman yangınlarına maruz kalırken, 2022'de çıkan 500 orman yangınında 22 binden hektardan fazla alan tahrip oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Orman Yangınları Artıyor: Uzman Uyarısı - Son Dakika

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