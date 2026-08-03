Fas'ta Sebte'ye Yönelik Göç Dalgası - Son Dakika
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Fas'ta Sebte'ye Yönelik Göç Dalgası

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Fas, Sebte'ye doğru yaklaşık 40 bin göçmenin hareket ettiğini ve 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fas İçişleri Bakanlığı, Sebte ve Melilla kentlerine yönelik düzensiz göç akınında yaklaşık 40 bin kişinin Sebte'ye doğru hareket ettiğini, yaşanan olaylarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fas İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Raşid el-Halefi, yaptığı açıklamada, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları olan Sebte (Ceuta) ve Melilla kentlerine açılan geçiş noktalarında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmelerin bilançosunu paylaşan Halefi, "Sebte kentine doğru hareket eden göçmenlerin gerçek sayısı yaklaşık 40 bin, Melilla kentine doğru hareket edenlerin sayısı ise 1 bin 135 olarak kaydedilmiştir. Melilla'ya ulaşmayı başaran kişilerin tamamı derhal geri gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Halefi, yaşanan olaylarda Sebte yakınlarındaki kayalık alandan düşen 1 kişinin hayatını kaybettiğini, deniz yoluyla geçiş denemelerinde ise boğulma kaynaklı 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Elde edilen verilerin ve yapılan analizlerin olayların anlık veya kendiliğinden gelişmediğini gösterdiğini vurgulayan Halefi, sürecin birden fazla etkenin bir araya gelmesiyle tetiklendiğini ifade etti.

Halefi, olayların arkasındaki temel etkenler arasında dijital alanın kötü niyetli kullanımı ve dezenformasyon, insan kaçakçılığı çetelerinin aktif rol oynaması ve yasal ile idari verilerin yanlış yorumlanarak Avrupa bölgesine kolayca ve hukuki yaptırım olmaksızın girilebileceği algısının oluşturulmasını gösterdi.

Yargı kararları ve "yüzerek geçiş" yöntemi

İspanyol yargı makamlarının deniz ortasında yakalanan bazı düzensiz göçmenlere yönelik "derhal geri gönderme" uygulamasının kısıtlanmasına ilişkin son kararlarına dikkati çeken Halefi, bu durumun göçmenler arasında geri gönderilmekten kurtulabilecekleri yönünde yanlış bir kanaat oluşturduğunu kaydetti.

Halefi, bu algının düzensiz göç denemelerinde "yüzerek geçiş" şeklinde tek tip bir yöntemin öne çıkmasına yol açtığını, göçmenlerin bu yolla derhal geri gönderilme prosedüründen kaçınabileceklerine inandıklarını belirtti.

Sebte kentinde başka can kayıplarının da yaşandığına dair iddialara değinen Halefi, Fas makamlarının, İspanyol mevkidaşlarıyla resmi işbirliği ve koordinasyon kanalları çerçevesinde verilerin doğruluğunu, hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını, kimliklerini ve uyruklarını teyit etme çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Halefi'nin bu açıklaması, Rabat yönetiminin her iki kente yönelik toplu göç dalgasına ilişkin ilk resmi açıklaması olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Sebte'ye Yönelik Göç Dalgası - Son Dakika

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