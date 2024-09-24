Fas'ta Sel Felaketi: Can Kaybı 10'a Yükseldi

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Fas'ın güneydoğusundaki Tata vilayetinde 21 Eylül'de bir otobüsün sel sularına kapılması sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığının Tata Vilayeti Bölge Temsilcisi Habib Aznak, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Aznak, Tata vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası sel sularına kapılan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aznak, tüm birimlerin, kayıp kişilerin bulunması için tüm lojistik ve insani araçları seferber ettiğini aktardı.

Fas'ın güneydoğusundaki Tata Valiliği'nden 21 Eylül'de yapılan açıklamada, vilayette etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir otobüsün sel sularına kapıldığı, olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin ise kaybolduğu bildirilmişti.