Faslı Politikten İsrail'e Sert Eleştiri

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Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarının "insanlığa karşı bir suç" olduğunu söyledi.

Ülkesinde katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Benkiran, "İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları, Hizbullah'ın ya da Hamas'ın ortadan kaldırılması meselesi değil, bir insanlığa karşı bir suçtur." diye konuştu.

Benkiran, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada da ülkesinin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının artık "makul, mantıklı veya ahlaki bir gerekçesi" olmadığını belirterek, anlaşmanın gözden geçirilmesi çağrısı yapmıştı.