Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklandı

Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklandı
22.06.2025 17:50
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YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklandı.

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İl Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında dün akşam gözaltına alınan Altaylı, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma savcılığında 2 avukat eşliğinde ifadesi alınan Altaylı, Cumhurbaşkanı'na karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadı olmadığını öne sürdü.

Altaylı, bir araştırma şirketinin anket yaptığını, kendisi de bunun sonuçlarını sosyal medya kanalındaki yayınında paylaştığını söyledi.

Yayınında bu konuyla ilgili Altaylı, Türk halkının Tanzimat Dönemi'nden bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini, benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında, devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söylediğini dile getirdi.

Altaylı, Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini, eski dönemde padişahların dahi eleştirildiğini ifade ettiğini anlattı.

Bu sözlerin aynıları ya da benzerlerinin başkaları tarafından da söylendiğini iddia eden Altaylı, "Burada kesinlikle Cumhurbaşkanı'na tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur. Herhangi bir ima dahi yoktur. Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihi bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim. Bu algı bozulmasından ve sözlerimin çarpıtılmasında şahsım sorumlu değildir." beyanında bulundu.

Savcılığa USB bellekte 3 dakikalık video sunduğunu belirten Altaylı, "Diğer, yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bunların kesilerek, anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur." ifadelerine yer verdi.

Savcılık, Fatih Altaylı'yı Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" maddesinin delaletiyle ve "tehdit" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, Fatih Altaylı'nın videosundaki beyanlarına yer verildi.

Altaylı'nın eyleminin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit" suçunu oluşturduğuna dikkati çekilen yazıda, ilgili yasal düzenlemenin gerekçe kısmı incelendiğinde mevcut düzenlemeyle "Cumhurbaşkanına karşı suikastta bulunulmasının kasten öldürme suçuna nazaran özel bir suç olarak tanımlandığı", bunun da açıkça belirtildiği aktarıldı.

Yazıda, "Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı veya Devlet Başkanlığı gibi devletin en yüksek makamını temsil eden zatın 'öldürülmesi' gibi bir sözcüğe kanunda yer vermemek için bu hususta öteden beri kullanılmasına alışılmış olan suikast sözcüğünün tercih edildiği, metnin devamında 'Cumhurbaşkanının şahsına karşı diğer bütün fiili saldırılar, yani hakaret dışında kalan tüm hareketler fiili saldırı olarak anlaşılmalıdır ve bu kapsamda cezalandırılmaktadır.' şeklinde yasa gerekçe düzenlemesinin mevcut olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kanunda geçen "Cumhurbaşkanına diğer fiili saldırılar" ifadesinin atılı suçu bir yandan kasten öldürme suçundan ayırdığı aktarılan yazıda, öte yandan "ilgili suç" ifadesini kullanarak, belirsiz bir usulle diğer suçlara göndermede bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, Altaylı'nın YouTube platformu hesabında kullandığı ifadelerin "fiili saldırı" kavramına dahil olduğu, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğunun altı çizildi.

İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan Altaylı, savcılıktaki ifadesini tekrar ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmedim sadece tarihsel bir bilgi verdim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Hakimlik, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alarak Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kararda, Altaylı'nın videodaki beyanlarının ve sözlerinin, kanun maddeleri ve gerekçeleri dikkate alındığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı "tehdit" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Öte yandan, Altaylı'nın eşi ve yakınları da adliye önünde kararı bekledi.

Olay

Fatih Altaylı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında önceki gün yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih Altaylı 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan tutuklandı - Son Dakika

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