Fatih Ayvansaray'da iki katlı binanın üst katındaki yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fatih Ayvansaray'da iki katlı binanın üst katındaki yangında 1 kişi hayatını kaybetti

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Fatih Ayvansaray'da iki katlı binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye yangını söndürürken binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı; yalnız yaşadığı belirlenen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Fatih'te iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ayvansaray Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinç L'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan, yangın sırasında yaşanan panik anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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