CHP'li Akşahin: "Akp'li Fatih Belediyesi Vergi Borçlarını Tarihi Çeşme, Sarnıç Kalıntılarıyla Ödüyor"
CHP'li Akşahin: "Akp'li Fatih Belediyesi Vergi Borçlarını Tarihi Çeşme, Sarnıç Kalıntılarıyla Ödüyor"

15.05.2026 17:15  Güncelleme: 19:45
AK Partili Fatih Belediyesi, vergi borçlarına karşılık park, tarihi çeşme, sarnıç kalıntıları ve iki sokağın da bulunduğu 19 taşınmazı Milli Emlak'a devretti. CHP karara tepki göstererek ret oyu kullandı.

(İSTANBUL) AK Parti'li Mehmet Ergün Turan yönetimindeki Fatih Belediyesi, vergi borçlarına karşılık içinde park, tarihi çeşme ve sarnıç kalıntıları ve iki sokağın bulunduğu toplam 19 taşınmazı Milli Emlak'a devretti. CHP, karara tepki göstererek ret oyu verdi. Fatih Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Kazım Akşahin, "Belediyenin asıl görevi kamu malını korumaktır; ancak bugün görüyoruz ki geçmişteki yanlış mali politikaların bedeli, Fatihlerin ortak mülkiyetiyle ödenmektedir" sözleriyle tepki gösterdi.

Fatih Belediyesi, İlçe Meclisi'ne getirdiği teklifle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na olan vergi borcuna karşılık ilçede bulunan yaklaşık 4 bin metrekarelik toplam 19 taşınmazı, kurum adına tescil ettirdi.Taşınmazlar arasında imar planlarında park, sokak, tarihi çeşme ve sarnıç olarak görünen alanlar da bulunuyor. Devredilen sokakların adı Eski Şifahane ve Keserciler Sokağı.

İlçe meclisinin mayıs ayı toplantılarında gündeme gelen teklifte şu ifadeler yer aldı:

"Yazı ekinde bulunan taşınmazların 6183 sayılı kanunun 8. Maddesine göre vergi borcumuza mahsuben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı adına tescilinin yapılması Komisyonlarımızca incelenmiş olup; 6183 sayılı kanunun Geçici 8. Maddesine göre, yazı ekinde bulunan taşınmazlardan, mevzuat uyarınca oluşturulacak komisyon tarafından bu gayrimenkuller için takdir edilecek değerleri belediyemizin vergi borçlarına mahsup edilmek üzere ve yalnız belediyemizin güncel vergi borcunu karşılayacak kadar kısmının, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olur ve izni dahilinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı adına tescilinin yapılması Komisyonlarımızca uygun görülmüştür."

Teklifle ilgili konuşan Fatih Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanvekili Kazım Akşahin, "Fatih Belediyesi'nin, Fatih'in farklı mahallelerinde bulunan yaklaşık 4.000 metrekareye yakın taşınmazların belediyenin vergi borçlarına karşılık bakanlığa devredilmesidir. Bu taşınmazlar sadece birer arsa değildir; içerisinde parklar, spor alanları, sokaklar, oyun alanları, tarihi çeşmeler, sarnıçlar, sivil mimarlık örneği, yapılar ve Fatih'in ortak kullanım alanları bulunmaktadır" dedi.

"Belediyenin asıl görevi kamu malını korumaktır; ancak bugün görüyoruz ki geçmişteki yanlış mali politikaların bedeli, Fatihlerin ortak mülkiyetiyle ödenmektedir" ifadelerini kullanan Akşahin sözlerine şöyle devam etti:"

"Elbette vergi borçları ödenmelidir, fakat sürekli mülk devrederek günü kurtarmaya çalışmak doğru bir belediyecilik anlayışı değildir. Asıl olan, hazıra dayanarak değil, sürdürülebilir ve kalıcı gelir politikalarıyla belediyeyi yönetmektir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak kamusal alanların, tarihi değerlerin ve ortak yaşam alanlarının borç karşılığına devredilmesini doğru bulmuyor; bu karara katılmadığımızı ve hayır oyu kullanacağımızı ifade etmek istiyorum"

Teklif CHP'li Meclis üyelerinin ret oylarına oyçokluğu ile geçti.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:41:28.
