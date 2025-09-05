FATİH DENGİZ: BEN BÖYLE BİR SAYGIZLIK GÖRMEDİM - Son Dakika
FATİH DENGİZ: BEN BÖYLE BİR SAYGIZLIK GÖRMEDİM

05.09.2025 13:45  Güncelleme: 13:45
Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı Prime adlı clubte izdiham yaşanan gecede Batuflex adlı şarkıcının bitmeyen istekleri ve sahneden erken inmesi tepkilere yol açtı.

Sahneden iner inmez mekânı terk eden şarkıcı dinlemeye gelenleri çileden çıkardı. İşletme ekibinin de bitmeyen istekleri karşısı ne yapacağını şaşıran Fatih Dengiz; "Biz ilgi alaka gösterdik ve onun rahat etmesi için her konforu sağladık, uçuk fiyatı olmasına rağmen onu mekânımızda çıkardık. Bu saygısızlık sadece bize değil takipçilerine ve onu dinleyeme gelenlere yapılmıştır, yaptığını kınıyor ve bir daha onla sahne çalışması düşünmüyoruz" dedi.

15 yıllık işletmecilik hayatının şokunu yaşadığını söyleyen Dengiz; "Sahneye çıkış saat 02.00 olan programda 02.35 de sahneye çıktı. Ayrıca 27 dakika sahnede kaldı ve 6 şarkılık programında 2 şarkıyı 2 kez tekrar söyledi. Sahnesinde playback yapmaya çalışan sanatçı onu da yapamadığı görüldü" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

