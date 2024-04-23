Fatih Erbakan: Yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirmedik, MHP, AK Parti'ye kaybettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih Erbakan: Yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirmedik, MHP, AK Parti'ye kaybettirdi

Fatih Erbakan: Yerel seçimlerde AKP\'ye kaybettirmedik, MHP, AK Parti\'ye kaybettirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan “yerel seçimlerde AKP’ye kaybettirdiler” iddiasıyla ilgili “Biz kaybettirmedik hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu” diye konuştu.

23.04.2024 22:15  Güncelleme: 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirdiler" iddiasıyla ilgili "Biz kaybettirmedik hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerde aday çıkarmasının AKP'ye kaybettirme hamlesi olduğuna ilişkin iddialara "Biz kaybettirmedik" yanıtını veren Erbakan "Ona özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Yozgat'ta, Adıyaman'da Kilis'te ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı"ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA DEĞİLİZ"

" İstanbul'da aday çıkarmasaydınız durum değişir miydi" sorusuna "Vaziyet değişmiyordu 11 puan fark var" diyen  Erbakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la seçimden sonra hiç görüştünüz mü" sorusuna ise "Hayır hiç görüşmedik" dedi. Erbakan "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Değiliz herhalde, onlar öyle söylüyor. Biz hep milli görüş çizgisindeydik. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyorduk. Aynısını yapmaya devam edeceğiz fakat o taraf biraz 'Yanlışa da yanlış demeyin her şeye doğru' deyin noktasında olunca anlaşamadık."

SEÇİM SONUÇLARI

Seçim sonuçlarında ekonomik krizin etkili olduğunu dile getiren Erbakan, toplumun Gazze konusunda hassasiyeti olduğunu ve İsrail'le ticaretin seçim sonuçlarını etkilediğini söyledi. İsrail'le yapılan ticaret anlaşmalarının iptaline yönelik adımların olumlu fakat yetersiz olduğunu vurgulayan Erbakan, Kürecik Üssü'nün kapatılması gerektiğini belirtti.

"BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA OY ALDIK"

Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerin kazanan partilerinden biri olduğu ve beklentilerin üstünde oy aldığı söylemlerini değerlendiren Erbakan, sahada yüksek bir teveccühle karşılaştıklarını fakat seçimlerden beklediklerinin altında oy aldıklarını şu sözlerle anlattı:

"İl Genel Meclisi yüzde 6,98, belediye başkanlığı 6,2, 210 ilçede yüzde 10'u geçmişiz, 140 ilçede yüzde 20'yi geçmişiz, 20 ilde yüzde 10'un üzerinde ve Türkiye genelinde 3 milyonun üzerinde oy aldık. Tabii bu ciddi bir çıkış ve çok büyük başarı. Bu seçimlerde biz de eksiklerimizi gördük tecrübe kazandık. Bir dahaki seçimde eksiklerimizi tamamlayıp daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz."

"YENİ ANAYASA" TARTIŞMALARI

Fatih Erbakan, "yeni Anayasa" tartışmalarında yeniden Refah Partisi'nin nasıl tutum alacağı sorusuna "Ne yapmak istediklerini görmemiz lazım onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bayram dolayısıyla görüştüğünü söyleyen Erbakan "Yine de görüşürüz zaten" dedi.

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, AK Parti, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirmedik, MHP, AK Parti'ye kaybettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:34 Milli Savunma Bakanı Güler’den “Eurofighter“ sorusuna esprili yanıt Milli Savunma Bakanı Güler'den "Eurofighter" sorusuna esprili yanıt
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
20:02 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
19:48 4 yaşındaki kayıp çocuğun cesedi samanlıkta bulundu, kuzeni gözaltında 4 yaşındaki kayıp çocuğun cesedi samanlıkta bulundu, kuzeni gözaltında
19:41 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim’de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 22:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: Yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirmedik, MHP, AK Parti'ye kaybettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement