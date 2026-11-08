Fatih Erbakan, IGMG Genel Başkanı Murat İleri'yi tebrik edip Ergün'e başarı diledi - Son Dakika
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Fatih Erbakan, IGMG Genel Başkanı Murat İleri'yi tebrik edip Ergün'e başarı diledi

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Fatih Erbakan, IGMG Genel Başkanı Murat İleri\'yi tebrik edip Ergün\'e başarı diledi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, IGMG Genel Başkanlığına seçilen Murat İleri'yi sosyal medyadan tebrik etti. Erbakan, uzun yıllar genel başkanlık yürüten Kemal Ergün'e teşekkür edip Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevinde başarılar diledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanlığına seçilen Murat İleri'yi tebrik etti. Erbakan, uzun yıllar genel başkanlık görevini yürüten Kemal Ergün'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Erbakan, IGMG bünyesinde gerçekleşen görev değişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbakan, payalşımında şu ifadeleri kullandı:

"İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanlığına seçilen Murat İleri'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Uzun yıllar boyunca Genel Başkanlık görevini yürüten Kemal Ergün'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevinde muvaffakiyetler temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
Fatih ErbakanPolitikaGüncelRefahSon Dakika

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