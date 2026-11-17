(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Sözcü TV'ye düzenlenen operasyon, bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Hukuk herkes için eşit işlemeli, basın özgürlüğü siyasi ayrım gözetilmeksizin güvence altında olmalıdır. Sözcü TV çalışanlarına ve basın camiasina geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye'de basın özgürlüğü her geçen gün daha fazla tartışılır hale geliyor. Muhalif medya kuruluşlarına yönelik operasyonlara bugün bir yenisi daha eklendi. Sözcü TV'ye düzenlenen operasyon, bu tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Hukuk herkes için eşit işlemeli, basın özgürlüğü siyasi ayrım gözetilmeksizin güvence altında olmalıdır. Sözcü TV çalışanlarına ve basın camiasina geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."