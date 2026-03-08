Fatih Erbakan: Yoksullukla Mücadele Edilmeli - Son Dakika
Fatih Erbakan: Yoksullukla Mücadele Edilmeli

08.03.2026 23:39
Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan, sosyal yardımlar yerine yoksullaşmanın önlenmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal yardım politikalarını eleştirerek, "Devletin öncelikli görevi, yoksullara yardım etmek değil; yoksullaşmanın, fakirleşmenin önüne geçmektir. Koli koli yardım ettiğiniz, aydan aya cüz'i sosyal destekler verdiğiniz insanlarımız niye bu yardımlara muhtaç, hiç düşündünüz mü? Biz söyleyelim, gelir dağılımında adaleti sağlamadığınız için" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızı önce zekata, sadakaya muhtaç etmek, sonra yapılan sosyal yardımlarla övünmek erdemsizliktir. Devletin öncelikli görevi, yoksullara yardım etmek değil; yoksullaşmanın, fakirleşmenin önüne geçmektir. Koli koli yardım ettiğiniz, aydan aya cüz'i sosyal destekler verdiğiniz insanlarımız niye bu yardımlara muhtaç, hiç düşündünüz mü? Biz söyleyelim… Gelir dağılımında adaleti sağlamadığınız için. Refahı toplumla değil yandaşlarla paylaştığınız için. Milli gelirden, büyümeden, zenginleşmeden halka hak tanımadığınız için. Elbette her toplumun yoksulu olur ama bir ülkenin yarısı açlık sınırının altında yaşıyorsa; zekata, sadakaya muhtaçsa, yoksulluktan da önemli mesele adil ve hakkaniyetli bir iktidardan yoksunluktur. İnşallah, biz geleceğiz, Adil Düzen ile gelir dağılımında adaleti gerçekleştireceğiz. Kulun kula muhtaçlığını bitireceğiz."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Ekonomi, Güncel, Refah

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Yoksullukla Mücadele Edilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: Yoksullukla Mücadele Edilmeli - Son Dakika
